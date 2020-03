Covid-19

O crescimento mundial será inferior em 2020 ao de 2019 devido ao impacto da epidemia do novo coronavírus, mas é "difícil prever quanto", afirmou hoje a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A dirigente do FMI, que falava numa conferência de imprensa conjunta com David Malpass, seu homólogo do Banco Mundial, considerou que o contágio que atinge os circuitos de oferta e a procura "exige uma resposta a nível mundial".

Em janeiro, o FMI previa para 2020 um crescimento de 3,3%, acima dos 2,9% de 2019.