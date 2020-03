Guiné-Bissau/Eleições

O líder do Partido de Unidade Nacional (PUN), Idrissa Djaló, alertou hoje a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) que se pode tornar parte do problema na Guiné-Bissau, em vez da solução.

Numa carta enviada ao presidente da comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou, Idrissa Djaló reconhece que a crise política-militar que o país atravessa há longos anos é da "responsabilidade da classe política dirigente e do topo da hierarquia militar" e que apesar de todos esperarem uma solução por parte da organização ela pode vir a tornar-se "parte do problema".

O político guineense ilustra a afirmação com os acordos de Dacar e de Conacri, que, refere, "em lugar de constituírem uma resposta concorreram para o enfraquecimento das instituições" do país e que culminaram com as sucessivas nomeações de primeiros-ministros pelo Presidente cessante, José Mário Vaz, que "criaram polémicas" e "divisões profundas" na sociedade.