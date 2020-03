Covid-19

As receitas dos bancos nos mercados financeiros internacionais ('trading') vão ser atingidas devido ao surto do novo coronavírus, de acordo com a agência de notação financeira ('rating') norte-americana Fitch.

"A incerteza acerca da intensidade, abrangência geográfica e duração do surto do novo coronavírus está a impactar negativamente a atividade privada dos mercados e a aumentar significativamente a volatilidade, tornando provável que as receitas nos mercados de capitais dos bancos universais seja afetada", de acordo com um comunicado da Fitch.

No entanto, a instituição que atribui notação aos bancos não espera "que o golpe nas receitas afete os bancos universais nos mercados internacionais se o surto for rapidamente contido".