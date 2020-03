Guiné-Bissau/Eleições

A França apelou hoje às forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau para que se mantenham "fora da vida política" do país e à contenção e respeito às partes em conflito político para que se resolva o impasse eleitoral.

"A França apela às forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau para que se mantenham fora da vida política e apela a todos as partes para que exerçam contenção e respeitem o quadro legal e a ordem institucional, a fim de resolver o conflito eleitoral", refere uma nota emitida hoje pelo Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros francês.

A Guiné-Bissau vive desde a semana passada um novo momento de tensão política, iniciado com a decisão de Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), de tomar posse como Presidente do país, enquanto decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça apresentado por Domingos Simões Pereira, que alega irregularidades graves no processo.