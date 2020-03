Clima

A jovem ativista Greta Thunberg teceu duras críticas à proposta de Lei Europeia do Clima hoje adotada pela Comissão Europeia, numa reunião à qual assistiu, considerando que se trata de uma capitulação perante a crise climática.

Numa intervenção perante a comissão de Ambiente do Parlamento Europeu, em Bruxelas, pouco depois de ter sido convidada especial da reunião do colégio na qual a Comissão Europeia adotou a sua proposta legislativa, Greta Thunberg criticou a "pretensa liderança" da União Europeia no combate às alterações climáticas, acusando os responsáveis europeus de fingirem que "uma ação real e suficiente está em curso, quando, na verdade, não é esse o caso".

"Não faz nenhum sentido. Se a nossa casa está em chamas, não esperamos uns anos para apagar o fogo. No entanto, é isso que a Comissão propõe hoje", disse, referindo-se à proposta de lei adotada pelo executivo comunitário com o objetivo de garantir a neutralidade carbónica da União Europeia num horizonte temporal de 30 anos (até 2050).