Covid-19

Os ministros das Finanças da zona euro estão preparados para tomar todas as medidas necessárias para atenuar o impacto negativo do surto de Covid-19, incluindo uma flexibilização das regras orçamentais, anunciou hoje o presidente do Eurogrupo.

"Estamos a seguir a situação com muita atenção e deixem-me assegurar-vos que não vamos poupar esforços para conter a doença, apoiar aos serviços de saúde e os sistemas de proteção civil na assistência à população nas áreas mais afetadas, e para proteger das nossas economias de danos suplementares", declarou Mário Centeno, após um reunião do Eurogrupo por teleconferência, alargada aos ministros das Finanças dos países fora da área do euro.

Apontando que "este surto está a ter um impacto negativo na economia global, embora a extensão e duração do problema sejam ainda incertos nesta fase", Mário Centeno afirmou que, "dado o potencial impacto no crescimento, incluindo perturbações nas cadeias de fornecimento", os Estados-membros vão coordenar as suas respostas e preparar-se para "recorrer a todas as ferramentas políticas apropriadas para garantir um crescimento sólido e sustentável".