A Autoridade da Concorrência (AdC) fechou hoje o processo por cartel na manutenção ferroviária em concursos públicos, com a condenação da Fergrupo e Somafel, tendo totalizado 3,4 milhões de euros em coimas a cinco empresas, segundo um comunicado.

"A AdC adotou hoje uma decisão condenatória que conclui o processo iniciado em 2016 e que resultou numa coima total de 3,4 milhões de euros aplicada a cinco empresas e cinco titulares de órgãos de administração e direção que constituíram um cartel na manutenção ferroviária em concursos públicos lançados pela Infraestruturas de Portugal em 2014 e 2015", disse a entidade, na mesma nota.

Em causa está a condenação da Fergrupo - Construções e Técnicas Ferroviárias, S.A. e da Somafel - Engenharia e Obras Ferroviárias, "bem como um titular de órgão de administração e direção de cada uma das empresas, ao pagamento de coimas no total de 1,8 milhões de euros, pela participação no cartel", de acordo com a AdC.