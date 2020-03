Covid-19

O Banco do Canadá anunciou hoje uma descida de 50 pontos base na sua taxa de juro diretora, justificando a medida com o "substancial choque negativo" do novo coronavírus nas perspetivas económicas canadianas e mundiais.

Desde 2015, esta é a primeira descida da taxa de juro do banco central canadiano, que passa de 1,75% para 1,25%.

Na terça-feira, o banco central norte-americano anunciou uma descida surpresa também de 50 pontos base na taxa dos fundos federais, para impulsionar a economia, numa altura em que aumentam em todo o mundo os casos de infetados com coronavírus.