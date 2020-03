Operação Marquês

O início do debate instrutório do processo Operação Marquês foi adiado para quinta-feira, devido à inquirição hoje em tribunal do ex-primeiro-ministro e arguido José Sócrates.

O debate instrutório do processo Operação Marquês estava marcado para as 14:00 de hoje, mas o dia foi marcado pela chamada de José Sócrates a depor novamente perante o juiz Ivo Rosa, no âmbito da instrução do caso.

A inquirição do ex-chefe do Governo terminou depois das 16:30 e o início do debate instrutório ficou adiado para quinta-feira às 14:00.