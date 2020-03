Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) multou a direção da Tapada Nacional de Mafra em 41 mil euros por provar que houve assédio moral sobre os seus trabalhadores, divulgou hoje o sindicato que os representa.

"Trabalhadores, dirigentes e delegados sindicais conseguiram, finalmente, ver o fim do processo de condenação por assédio moral da presidente da direção da Tapada", refere em nota de imprensa o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, para quem se fez justiça com esta decisão.

O sindicato, citando a decisão da ACT de 26 de fevereiro, à qual a agência Lusa não teve acesso, informou que à direção da Tapada, presidida até dezembro por Paula Simões, foi levantada uma contraordenação, punível com multa no valor de 41 mil euros.