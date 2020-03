Covid-19

A Liga dos Bombeiros Portugueses pediu hoje uma reunião "com caráter de urgência" à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e INEM para a definição de uma resposta a uma eventual situação de emergência devido ao novo coronavírus.

Em comunicado, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) refere que a reunião foi pedida aos presidentes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com "o intuito de definir estratégias e meios na resposta a uma eventual situação de emergência, quando são conhecidos os primeiros casos em Portugal do novo coronavírus".

Segundo a LBP, este pedido surge após a reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, que decorreu na terça-feira à noite na sede da ANEPC, e na qual foi decidido ativar este organismo em permanência para fazer face ao novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.