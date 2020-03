Covid-19

O Comité Olímpico Internacional (COI) revelou hoje que não pediu "nem o cancelamento nem o adiamento" dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 em função do surto de covid-19, reiterando o seu compromisso no "êxito" da competição.

"Nem a palavra cancelamento nem a palavra adiamento foram mencionadas hoje durante a reunião do Conselho Executivo. Estamos a enfrentar desafios, mas não quero acrescentar especulações. O COI reafirma o seu total compromisso em garantir o sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020", vincou o presidente do COI, Thomas Bach.

O compromisso do COI surge a menos de cinco meses do início do evento, que vai decorrer de 24 de julho a 09 de agosto.