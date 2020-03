Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse hoje à Lusa que espera que o Governo de São Tomé e Príncipe continue a esforçar-se para resolver os problemas técnicos que impedem a entrada em vigor do IVA.

"As autoridades fizeram bons esforços nos últimos meses para prepararem o país para o IVA; no entanto, a implementação foi adiada devido a constrangimentos de capacidade e dificuldades técnicas na colocação em prática do sistema de informação tecnológica", disse o FMI, comentando à Lusa o adiamento da entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que estava prevista para o início deste mês.

"Ainda assim, esperamos que os esforços continuem para resolver a curto prazo as dificuldades que ainda subsistem", acrescentou o porta-voz do FMI.