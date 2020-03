Actualidade

O ex-guarda-redes do FC Porto Iker Casillas confirmou que a Autoridade Tributária (AT) portuguesa realizou buscas ao seu domicílio, no âmbito da operação 'Fora de Jogo', anunciada hoje pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Esta manhã, a Autoridade Tributária e Aduaneira [AT] portuguesa deslocou-se ao meu domicílio no Porto, tal como foi a outros 76 domicílios de sociedades desportivas, jogadores e clubes, para recolher documentação. Coloquei-me à inteira disposição deles. A transparência é um dos meus princípios", escreveu Casillas na rede social Twitter.

De acordo com um comunicado também divulgado na página do ex-guardião, Casillas, que se encontra em Madrid, mostrou-se "absolutamente tranquilo" com a investigação e manifestou "plena confiança" na justiça portuguesa.