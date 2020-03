Covid-19

O surto de Covid-19 reduziu as exportações mundiais em 50 mil milhões de dólares em fevereiro, segundo uma análise publicada hoje pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

A China, onde o novo vírus surgiu em dezembro, viveu semanas de semiparalisia após a propagação do surto em janeiro, o que levou ao encerramento de fábricas e a restrições no movimento de pessoas para conter a expansão da epidemia de Wuhan, na província de Hubei, para o resto do país.

O resultado dessas medidas foi uma queda de 2% na produção da China, principalmente em componentes destinadas à elaboração de automóveis, telemóveis e equipamentos médicos, entre outros, segundo estimativas do organismo.