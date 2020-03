Covid-19

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, vai suspender as aulas por "ter poucas dezenas" de pessoas em isolamento social, depois de contactarem com o quinto infetado com coronavírus em Portugal, disse à Lusa um responsável.

"Vamos suspender a atividade letiva a partir de quinta-feira porque o número de pessoas que temos em isolamento social não nos permite continuar a manter a escola a funcionar. Não estão infetadas, atenção, estão apenas em isolamento social", adiantou o presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), João Rocha, onde está integrada esta escola.

Confirmando que um membro da escola tem coronavírus, apesar de não revelar se é um aluno, professor ou funcionário por uma questão de privacidade, João Rocha reforçou que a escola não vai encerrar, mas apenas suspender as aulas.