O presidente do Governo da Madeira vai reunir-se na próxima segunda-feira com um grupo de representantes dos diretores do Serviço Regional de Saúde para abordar a questão da escolha do novo diretor clínico, foi hoje anunciado.

De acordo com a informação divulgada pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, também vai estar presente neste encontro o responsável do executivo com a tutela, Pedro Ramos.

"Recorde-se que a confirmação deste agendamento surge no âmbito da estratégia do Governo Regional assente no diálogo e na proximidade com os profissionais de saúde", pode ler-se no mesmo documento.