Actualidade

A maioria dos trabalhadores não docentes das escolas está pouco motivada, acha os salários muito baixos, mas sente que o seu trabalho é respeitado por professores, alunos e pais, revela um estudo nacional hoje divulgado.

Nove em cada 10 trabalhadores não docentes (90,2%) estão insatisfeitos com o ordenado, segundo o estudo "Melhores escolas com trabalhadores não docentes valorizados e reconhecidos: Resultados do estudo nacional", a que a Lusa teve acesso.

"Muitas destas pessoas recebem o salário mínimo", afirmou Lúcia Miranda, uma das autoras do estudo que teve por base as entrevistas realizadas no ano passado a 600 trabalhadores de escolas de todo o país.