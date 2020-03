Operação Marquês

O antigo primeiro-ministro José Sócrates criticou hoje, mais uma vez, o Ministério Público por ter construído a acusação da Operação Marquês sem apresentar provas e agora estar à espera que sejam os arguidos "a provar que não é verdade".

José Sócrates, o principal arguido da operação Marquês, falava aos jornalistas no Campus de Justiça, em Lisboa, após ter sido novamente interrogado pelo juiz de instrução, que o convocou para a diligência de hoje, que deveria ter sido dedicada ao início do debate instrutório.

"O Ministério Público construiu um embuste, uma grande mentira e depois de tudo ali desfeito vem perguntar se sabia se uma amiga minha tinha estado no Algarve", relatou Sócrates no final, considerando que as dúvidas dos procuradores não faziam qualquer sentido.