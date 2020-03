Actualidade

A associação ambientalista Zero considera a Lei do Clima, hoje apresentada em Bruxelas, pouco ambiciosa e sem espelhar o Pacto Ecológico Europeu de dezembro passado.

A proposta é mais na linha "homem preso no trânsito" do que "homem na lua", como prometido no Pacto Ecológico Europeu, diz a Zero em comunicado, no qual acrescenta: "Sem metas mais ambiciosas e medidas concretas no curto prazo, a Europa arrisca-se a não alcançar a neutralidade climática até 2050, tal como presente na própria proposta de lei".

Para a Zero, a União Europeia (UE) "perdeu uma oportunidade de aumentar os seus esforços de neutralidade climática".