Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que é cada vez mais importante o ensino do português "nos confins do universo" e apontou como desafio tornar a língua universal.

"Continua a ser importante a presença do ensino de português nas escolas portuguesas em sociedades e em Estados-irmãos da comunidade que fala português mas é cada vez mais importante o ensino do português nos confins do universo, onde essa questão não se levantava há 10, 20 ou 30 anos", considerou.

O Presidente da República falava no Camões - Instituto da Cooperação e da Língua I.P, em Lisboa, numa iniciativa designada "Camões dá que falar", no instituto que visitou pela primeira vez como chefe de Estado.