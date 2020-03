Migrações

Portugal vai enviar ajuda humanitária para os migrantes que se encontram na fronteira entre Grécia e Turquia, mas "não participará em ações de contenção em fronteiras terrestres", declarou hoje, em Bruxelas, o ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita disse também que o Conselho da União Europeia (UE) "rejeitou vivamente a utilização de migrantes enquanto arma de arremesso político" pelas autoridades turcas, deplorando que Ancara utilize os refugiados como "arma".

O ministro português falava no final de uma reunião extraordinária de ministros do Interior da UE para discutir a crise de migrações nas suas fronteiras externas, em particular na Grécia, depois de a Turquia ter decidido "abrir as portas" da Europa aos refugiados.