Actualidade

O PSD quer alterar a lei do financiamento dos partidos e campanhas eleitorais, com o objetivo de introduzir "mecanismos de maior controlo e responsabilização" com os gastos, e introduzir alterações "cirúrgicas" à lei eleitoral autárquica.

De acordo com a súmula da conferência de líderes distribuída hoje ao final da tarde, as iniciativas do PSD, entregues no parlamento na terça-feira, serão discutidas e votadas pela Assembleia da República em 03 de abril.

A Lusa contactou a assessoria do grupo parlamentar do PSD, mas nenhum deputado se mostrou disponível para falar hoje sobre estas iniciativas, algumas das quais já tinham sido enunciadas pelo líder social-democrata, Rui Rio, ao longo do seu último mandato, nomeadamente as relativas aos gastos com as campanhas autárquicas.