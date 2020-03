Actualidade

O Tribunal de Contas [TdC] considera que o Hospital das Forças Armadas está a ser utilizado abaixo das suas capacidades, sobretudo na prestação de cuidados de saúde a utentes do SNS, e recomenda a revisão do modelo de gestão.

"Existe capacidade instalada no HFAR que se encontra subutilizada, particularmente por as prestações ao Serviço Nacional de Saúde, que previam a realização, pelo HFAR, de exames e cirurgias aos utentes do SNS, terem ficado aquém do esperado", refere um relatório do TdC hoje divulgado.

De acordo com a análise, a capacidade instalada no internamento do HFAR, em número de médicos e de camas, "não está a ser adequadamente rentabilizada".