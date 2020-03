Actualidade

O número de mortos na sequência do temporal que atingiu na madrugada de terça-feira a Baixada Santista, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, subiu para 25, sendo que 24 pessoas continuam desaparecidas, segundo fontes oficiais.

"As fortes chuvas que incidiram sobre a região da Baixada Santista na madrugada de terça-feira provocaram, até ao momento, 25 óbitos e 24 desaparecidos, nos seguintes municípios: Guarujá (20 óbitos e 18 desaparecidos), Santos (três óbitos e cinco desaparecidos) e São Vicente (dois óbitos e um desaparecido)", indicou esta quarta-feira a Defesa Civil de São Paulo em comunicado.

O número de desalojados na região ascendeu a 406.