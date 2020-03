Actualidade

As Nações Unidas e a União Europeia lançaram hoje em Timor-Leste a Iniciativa Spotlight, programa global de combate a todas as formas de violência contra as mulheres, com um investimento de 13,5 milhões de euros em três anos.

A iniciativa foi lançada hoje em Díli pela secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão timorense, Maria José de Jesus, pelo responsável da ONU em Timor-Leste, Roy Trivedy, e pelo embaixador da União Europeia em Díli, Andrew Jacobs.

"O programa ajudará a reforçar o esforço que o Governo tem feito nos últimos anos, com vários parceiros, incluindo a sociedade civil e parceiros de desenvolvimento, para prevenir e combater a violência sobre as mulheres e as meninas", disse Maria José de Jesus.