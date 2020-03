Covid-19

O Governo timorense estima que as medidas para lidar com o surto do novo coronavírus custarão mais de dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros) até final de abril, segundo documentos a que a Lusa teve acesso.

O plano de ação, que está a ser distribuído pelo Governo a parceiros de desenvolvimento, prevê que esse seja o custo de "preparar a responder a um cluster de transmissão local até 50 casos".

As autoridades querem consolidar a capacidade de prevenção e resposta para limitar a transmissão do vírus, caso surja algum caso, para identificar, isolar e cuidar de potenciais pacientes e melhorar a capacidade do laboratório, intensificando os mecanismos de informação comunitária.