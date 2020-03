Actualidade

O filme "Mosquito", do realizador português João Nuno Pinto, inspirado numa história verídica de família passada em África, na primeira Guerra Mundial, estreia-se hoje nos cinemas portugueses.

"'Mosquito' é inspirado na história da chegada do meu avô a África. No entanto, o que se passou durante a sua longa e solitária caminhada pouco se sabe. É aqui que entra a ficção, a fabulação e o sentido que pretendo dar à narrativa", explica o realizador na nota de intenções.

O filme, que teve estreia mundial em janeiro no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, é protagonizado pelo ator João Nunes Monteiro, no papel de Zacarias, o jovem soldado português que, em 1917, deambula por África à procura do pelotão, da 4.ª Companhia Expedicionária Portuguesa.