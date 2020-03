Covid-19

O Ministério da Defesa está a fazer um levantamento de instalações militares para colocar à disposição em caso de aumento do surto de Covid-19 em Portugal, estando já a realizar obras no Hospital das Forças Armadas do Porto.

"Nós temos algumas instalações militares, nomeadamente nos nossos hospitais, com alguma capacidade sobrante e com alguma capacidade de recuperar, a curto prazo, instalações para a utilização, se necessário, de uma população doente maior do que a habitual", afirmou à agência Lusa o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

Falando à margem da reunião informal dos ministros da Defesa, que decorre na capital croata, em Zagreb, o responsável indicou que a tutela já fez um "primeiro levantamento" de possíveis infraestruturas para tratamentos relacionados com o Covid-19, que já foi partilhado com o Ministério da Saúde, e vai agora a "avançar com algumas obras para colocar em condições de receber doentes algumas instalações das forças armadas".