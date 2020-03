Actualidade

A transportadora aérea Cabo Verde Airlines (CVA) terminou com o voo direto entre Praia e Lisboa, cinco meses depois do lançamento, decisão que a companhia justifica com o objetivo de dinamizar o 'hub' na ilha do Sal.

A companhia anunciou anteriormente o reforço das ligações a Lisboa, a partir da Praia, com início em 30 de agosto de 2019, data da entrada ao serviço de um Boeing 737-300, além dos voos regulares que já garantia para a capital portuguesa a partir da ilha do Sal.

Contudo, conforme esclarecimento pedido pela Lusa à CVA, companhia desde março de 2019 liderada por investidores islandeses, na sequência da privatização de 51% do capital social da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), esta ligação regular foi terminada no mês passado.