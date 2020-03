Actualidade

A atriz Núria Espert, "a grande dama do teatro espanhol", apresenta em Almada, no próximo sábado, o espetáculo "Romancero Gitano", sobre García Lorca, uma produção dirigida por Luís Pasqual, integrada na programação do Teatro Municipal Joaquim Benite.

"Romanceiro Gitano", o espetáculo, assenta no poemário de Federico García Lorca (1898-1936), publicado em 1928, que celebra a Andaluzia e os ciganos, e o amor que o poeta e dramaturgo espanhol tinha pelas suas raízes, pela sua cultura e pelas tradições da sua terra natal, como recorda a apresentação da obra.

Esta versão para palco surgiu na sequência da atribuição do Prémio Europa de Teatro a Núria Espert, a atriz que o teatro espanhol considera a sua "grande dama", com o objetivo de levar um exemplo das mais nobres Letras de Espanha, à cerimónia de entrega do prémio, em São Petersburgo, no final de 2018.