Covid-19

A primeira morte causada pelo novo coronavírus na Suíça foi de uma mulher de 74 anos, no cantão de Vaud, no oeste do país, disse hoje a polícia local.

"Hoje, o Centro Hospitalar da Universidade de Vaud informou o serviço de saúde pública do cantão de que uma paciente de 74 anos infetada com o novo coronavírus, hospitalizada desde 03 de março, morreu durante a noite", informou a polícia suíça num comunicado.

A mulher era considerada uma paciente de "alto risco" pelas autoridades de saúde, porque sofria de uma doença crónica.