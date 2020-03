Actualidade

O Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizou hoje uma investigação a alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no Afeganistão por militares dos Estados Unidos, por talibãs e pelas forças afegãs.

Os juízes decidiram dar razão aos procuradores, no âmbito de um recurso, e anular uma resolução de outro tribunal, tomada em abril de 2019, que recusava a investigação.

"O procurador está autorizado a iniciar uma investigação sobre alegados crimes cometidos no território do Afeganistão a partir de 01 de maio de 2003", disse o juiz Piotr Hofmanski, anulando a decisão do tribunal de primeira instância.