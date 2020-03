Actualidade

O terminal de contentores do Barreiro, no distrito de Setúbal, "não avançará", depois de ter sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, informou hoje o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

"A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu recentemente uma DIA desfavorável sobre o projeto para o novo terminal do Barreiro. O Governo respeitará essa decisão e, como tal, o terminal do Barreiro não avançará", refere a nota da tutela.

O chumbo da DIA referente ao projeto, previsto para os terrenos industriais da Baía do Tejo, data de dezembro de 2019 e foi avançado na semana passada pelo jornal O Setubalense, que referiu o "indeferimento" para o pedido de licenciamento da obra, "por não estarem garantidos os requisitos definidos na legislação aplicável".