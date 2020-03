Covid-19

O ministério chinês do Comércio reconheceu hoje que há "falta de oferta" de máscaras de proteção devido aos altos níveis de procura, suscitados pelo surto do Covid-19, que já fez mais de 3.000 mortos no país asiático.

Em conferência de imprensa, o diretor do Departamento de Comércio Externo, Li Xingqian, ressalvou, no entanto, que a capacidade e a produção da China "melhoraram rapidamente" nas últimas semanas e que "o desequilibro entre a procura e a oferta reduziu bastante".

A China é o maior produtor mundial de máscaras e 70% da sua produção é destinada à exportação.