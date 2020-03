Convid-19

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) defendeu hoje um adiamento da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para setembro, assumindo que a TPNP e congéneres estarão disponíveis para participar no evento.

O Turismo de Portugal e as estruturas regionais de turismo do continente, Açores e Madeira e de outras sete associações do setor decidiram, em conjunto, cancelar a sua participação presencial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), agendada para 11 a 15 deste mês, com base nas últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) no âmbito do surto Convid-19 sobre a organização de grandes eventos.

"Para todos é perfeitamente pacífico que houvesse aqui apenas um adiamento da BTL e estaremos todos totalmente disponíveis para participar novamente no evento, até porque é a maior feira de turismo do país, com um grande prestígio nacional e internacional e que contará na mesma com o nosso total empenhamento conforme nós íamos ter", declarou o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins.