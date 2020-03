Óbito/António Marinho

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores manifestou hoje, "de forma sentida, o seu profundo pesar" pela morte do deputado do PSD/Açores António Soares Marinho e cancelou as atividades parlamentares até sexta-feira.

Numa nota enviada hoje pelos serviços parlamentares, Ana Luís lamenta o "prematuro falecimento" de António Soares Marinho, que foi vítima de doença súbita na noite de quarta-feira, aos 63 anos, e cancelou "toda a agenda parlamentar prevista para os dias 05 e 06 de março" (hoje e sexta-feira).

A presidente do parlamento açoriano destacou que o deputado social-democrata "exerceu o seu mandato com elevado sentido de responsabilidade e dedicação à causa pública".