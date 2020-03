Covid-19

O Governo de Macau estimou hoje que o défice deste ano ronde os 40 mil milhões de patacas (cerca de 4,5 mil milhões de euros), devido ao impacto na economia do território do surto do novo coronavírus.

"O défice este ano será de 40 mil milhões de patacas" (cerca de 4,5 mil milhões de euros), disse o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"Na atual situação temos lançado várias medidas de apoio para os residentes e para as empresas locais, medidas que só são possíveis por existir uma reserva financeira de 579 mil milhões de patacas [cerca de 65 mil milhões de euros]", sublinhou.