Brexit

A primeira ronda de negociações entre União Europeia e Reino Unido sobre a futura relação expôs "muitas divergências, e divergências sérias", afirmou hoje em Bruxelas o negociador-chefe do lado europeu, Michel Barnier, que se afirmou ainda assim otimista.

"As nossas diferenças não constituem uma surpresa, especialmente depois de apenas uma ronda de negociações, mas algumas são muito, muito difíceis. Contudo, continuo a acreditar que podemos alcançar um bom acordo para os dois lados. Estes últimos dias foram construtivos", declarou.

Michel Barnier falava numa conferência de imprensa na sede da Comissão Europeia, no final da primeira ronda de negociações entre UE e Reino Unido sobre a futura parceria no quadro do pós-'Brexit', que decorreu em Bruxelas entre segunda-feira e hoje, envolvendo equipas negociais com cerca de 120 pessoas de cada lado.