O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, agradeceu hoje o apoio das autoridades portuguesas à integração da comunidade cabo-verdiana, sublinhando que as relações bilaterais já não são apenas de Estado para serem "entre comunidades".

O chefe de Estado discursava no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, após receber as cartas credenciais do novo embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Albuquerque Moniz, a quem pediu para transmitir a Lisboa o agradecimento pelo apoio à comunidade cabo-verdiana, estimada em mais de 100.000 pessoas.

"Gostaria igualmente de ressaltar o esforço, todo o esforço, das autoridades portuguesas no sentido de proporcionar à comunidade cabo-verdiana uma adequada integração na sociedade portuguesa e assegurar-lhe que igualmente procuraremos adotar as medidas que permitam aos portugueses que escolheram o nosso país para viver e trabalhar, desenvolver as suas atividades da melhor forma possível", afirmou Jorge Carlos Fonseca.