Covid-19

O Japão vai colocar em quarentena obrigatória todos os viajantes da China e da Coreia do Sul antes de autorizar a sua entrada no país, com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse à televisão estatal NHK que esta medida foi tomada "pela contínua entrada no Japão de viajantes chineses e sul-coreanos e diante da epidemia do novo coronavírus", que está a causar "preocupação aos cidadãos japoneses".

Abe anunciou a decisão após uma reunião realizada hoje com o seu gabinete para analisar os últimos desenvolvimentos do surto do Covid-19.