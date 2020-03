Actualidade

Investigadores do Instituto Português de Oncologia (IPO) descobriram novas alterações genéticas que poderão ser responsáveis pelo aparecimento de cancros hereditários em famílias com propensão para algumas das formas mais agressivas da doença.

A diretora da unidade de investigação em Patobiologia Molecular do IPO, Branca Cavaco, disse à agência Lusa que "cinco a dez por cento dos cancros têm uma componente hereditária", e estão identificados mais de 50 síndromas identificados como cancro hereditário, como o melanoma familiar.

Os laboratórios da unidade usaram sequenciadores genéticos para decifrar amostras de DNA recolhidas entre as mais de dez mil famílias com registo na clínica de cancro familiar do IPO de Lisboa.