Guiné-Bissau/Eleições

O sociólogo guineense Diamantino Domingos Lopes afirmou hoje à Lusa que a Guiné-Bissau "reinaugurou" mais um momento complicado e que regressa com os últimos acontecimentos a mais um momento de transição.

"Estamos a reinaugurar mais um momento muito complicado, marcado, mais uma vez, pela profunda crise política, que desta vez vem com um processo eleitoral que não começou bem e também não terminou bem", afirmou o também jornalista.

Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições presidenciais do país pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse há uma semana como Presidente do país, quando ainda decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega graves irregularidades no processo.