Covid-19

As comunidades intermunicipais da Região de Coimbra e de Viseu Dão Lafões suspenderam hoje a presença na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), invocando as recomendações da Direcção-Geral da Saúde para prevenir a propagação do coronavírus.

"De acordo com a conjuntura que se vive neste momento, no país e no mundo, devido ao surto viral Coronavírus (COVID-19) e por uma questão de prevenção, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra) suspendeu a sua presença na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) nas datas previstas para a mesma", anunciou a CIM Coimbra.

Também a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIM Viseu Dão Lafões) invocou a necessidade de respeitar as orientações das autoridades de Saúde para justificar a ausência na BTL.