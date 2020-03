Covid-19

As autoridades da África do Sul confirmaram hoje o primeiro caso de Covid-19 no país, anunciou em comunicado o ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

"Esta manhã, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis confirmou que um caso suspeito de Covid-19 testou positivo", refere o ministro, citado num comunicado divulgado nas redes sociais.

O paciente é um homem de 38 anos, oriundo da província do KwaZulu-Natal, litoral do país, indica a nota, que refere que o homem viajou para Itália, acompanhado pela mulher. O casal, que tem dois filhos, integrava um grupo de 10 pessoas que regressaram à África do Sul no passado dia 01 de março.