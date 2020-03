Covid-19

O Governo de Macau disse hoje que as empresas vão ficar isentas, durante três meses, do pagamento das tarifas da água e da luz, tal como já tinha sido anunciado para os residentes.

O secretário para a Economia e Finanças explicou que a medida não abrange casinos, hotéis com mais de três estrelas e serviços públicos, aplicando-se apenas a Pequenas e Médias Empresas (PME), mas com limites máximos nas faturas da água de três mil patacas (cerca de 335 euros) e na da luz de dez mil patacas (mais de 1.116 euros).

Do lado dos residentes, a isenção do pagamento de água e luz nos meses de março, abril e maio vai abranger 220 mil residências e montantes totais de 204 milhões de patacas (cerca de 23 milhões de euros) na eletricidade e 55 milhões de patacas (mais de seis milhões de euros) na água, afirmou Lei Wai Nong, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.