Actualidade

A Associação Comercial do Porto apresentou a sua demissão da direção da Associação Amigos do Coliseu por não se rever na forma como o processo sobre o futuro daquela estrutura está a ser conduzido, "desconsiderando" a própria direção.

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, afirmou hoje que o comportamento dos parceiros institucionais "não dignifica" a história da Associação Amigos do Coliseu, defendendo que a discussão sobre o futuro daquele equipamento devia ter sido feita em assembleia-geral dos associados do Coliseu.

Câmara do Porto, Área Metropolitana do Porto (AMP) e Ministério da Cultura, parceiros institucionais do Coliseu do Porto, vão propor na assembleia-geral da Associação Amigos do Coliseu, no dia 13 de março, a concessão a privados daquela sala de espetáculos, modelo que foi, entretanto, validado pelo Conselho Municipal de Cultura do Porto.