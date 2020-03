Actualidade

A Câmara do Barreiro disse hoje que é preciso "fechar a porta" ao terminal de contentores, porque os impactos negativos são "de tal forma grandes que inviabilizam o projeto" no concelho, no distrito de Setúbal.

"Com o parecer negativo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) temos de fechar esta porta, fechar este desejo e pensar no futuro do Barreiro com outros projetos", disse à Lusa o vereador do Planeamento e Gestão Territorial, Rui Braga (PS).

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação informou hoje que o terminal de contentores do Barreiro "não avançará", depois de ter sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável.