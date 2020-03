Actualidade

A empresa de trabalho portuário de Lisboa Porlis quer contratar 30 dos 150 trabalhadores da A-ETPL, Associação - Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, que pediu a insolvência, mas os estivadores dizem que se trata da "confissão de um crime".

"A oferta de emprego da Porlis, empresa do grupo Yilport, é a confissão de um crime, de uma tentativa encapotada de despedimento coletivo através da insolvência fraudulenta da A-ETPL, tal como o sindicato tem vindo a denunciar", disse hoje o presidente do SEAL, António Mariano, à agência Lusa.

"Estamos perante um total desrespeito da legislação portuguesa e do acordo do Porto de Lisboa, que foi celebrado em 27 de maio de 2016, entre o SEAL e as empresas de estiva de Lisboa, sob mediação do Governo", acrescentou o dirigente do SEAL.