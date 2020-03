Actualidade

O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, confessou hoje que "gostava de jogar com o FC Porto de há um mês e meio", pois evitava "um adversário motivado pela liderança" da I Liga portuguesa de futebol.

"Gostava de jogar com o FC Porto de há um mês e meio, como gostaria de ter jogado com o Benfica numa fase em que estavam menos bem, pois quando fomos ao estádio da Luz também estavam em primeiro. Agora, voltamos a encontrar uma outra equipa na liderança, o que é sempre um incentivo para o adversário", disse o treinador do conjunto vila-condense.

Para a visita ao estádio do Dragão, na 24.ª jornada da I Liga, Carlos Carvalhal antecipou "um dos jogos mais difíceis da época" para a sua equipa, elogiando os 'azuis e brancos' e realçando a boa série de resultados que têm protagonizado no seu reduto.